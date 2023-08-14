С 14 по 16 августа в Уфе закроют парковку у Конгресс-холла «Торатау»

Из-за совещания федерального уровня в столице Башкирии парковку у Конгресс-холла «Торатау» закроют на несколько дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня вечером, 14 августа, в Уфе закроют парковку у Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба администрации столицы Башкирии.

Ограничения связаны с проведением Всероссийского совместного совещания с главами исполнительных органов субъектов страны, которые осуществляют госуправление в сфере образования.

Парковка будет закрыта сегодня в 22:00, ограничения продлятся до 17:00 16 августа.

Власти города просят жителей и гостей Уфы учитывать грядущие ограничения.

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