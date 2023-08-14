С 14 по 16 августа в Уфе закроют парковку у Конгресс-холла «Торатау»

Из-за совещания федерального уровня в столице Башкирии парковку у Конгресс-холла «Торатау» закроют на несколько дней
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня вечером, 14 августа, в Уфе закроют парковку у Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба администрации столицы Башкирии.
Ограничения связаны с проведением Всероссийского совместного совещания с главами исполнительных органов субъектов страны, которые осуществляют госуправление в сфере образования.
Парковка будет закрыта сегодня в 22:00, ограничения продлятся до 17:00 16 августа.
Власти города просят жителей и гостей Уфы учитывать грядущие ограничения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.