В Уфе появится пять новых арт-объектов за 9 млн рублей

Администрация города заключит контракт на установку пяти новых арт-объектов. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В столице Башкирии появится пять новых арт-объектов. Победителем аукциона стала предпринимательница из Перми Мариной Лутченко, которая снизила стоимость изначального заказа с 11,9 млн до 8,9 млн рублей.

Так, первый объект - «Башкирский чай» - будет установлен на перекрестке улиц Чернышевского и Мустая Карима. Также в сквере им. М. Карима появится «Черное золото России», еще установка двух объектов запланировано на набережной Белой - «Сарматский олень» до пяти метров высотой и «Медведь — сокровище сарматов». Пятая скульптура должна украсить сад Салавата Юлаева, она будет называться «Руки-сердце».

Подрядчик должен изготовить все арт-объекты из из тонкой углеродистой стали с двухслойной обработкой грунтом на эпоксидной основе, конструкции должны быть освещены специальной подсветкой, а также выдерживать непогоду.

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