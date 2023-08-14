На трассе М-5 в Башкирии в лобовой аварии погиб водитель Lada Samara

На место оперативно прибыли спасатели госкомитета РБ по ЧС из Малояза. Фото: госкомитет РБ по ЧС.

На трассе в Салаватском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь молодого жителя села Малояз. Сообщение о жуткой аварии на мосту через реку Большой Бердяш около села Ишимбаево поступило спасателям сегодня, 14 августа, утром.

Оказалось, что лоб в лоб столкнулись Lada Granta и Lada Samara. В результате удара от полученных травм погиб водитель последней легковушки. Его тело из искореженного авто достали спасатели.

Известно, что второй пострадавший водитель попал в больницу с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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