Улицу Заки Валиди в Уфе перекроют до конца августа

К проезду будут недоступны три полосы по четной стороне улицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе перекроют одну из самых оживленных улиц города - Заки Валиди. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии. Ограничения продлятся до конца лета.

- До 30 августа в Уфе перекроют движение на улице Заки Валиди в связи со строительством тепловой сети, - уточнили в администрации.

Уфимцев предупреждают, что для движения не будут доступны три полосы по четной стороне улицы на участке от пешеходного перехода напротив БашГУ до Гоголя и две полосы по четной стороне на участке от улицы Генерал-губернатора Перовского до пешеходного перехода напротив БашГУ.

Жителей Уфы и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут и приносят извинения за недоставленные неудобства.

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