Житель Башкирии открыл стрельбу в ночном клубе

Житель Башкирии пришел в ночной клуб с пистолетом и выстрелил в охранника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии осудили жителя Стерлитамака, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Мужчина в феврале 2022 года напал на охранника ночного клуба, выстрелив в него.

Как следует из материалов дела, в день происшествия осужденный был пьян. Он поругался с охраной и открыл стрельбу по одному из сотрудников, ранив его в плечо. Мужчина намеревался выстрелить еще раз, но переделанный им пистолет заклинил. Известно, что ранее горожанин переделал свое травматическое оружие в огнестрельное.

- Подсудимый частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении Стерлитамакского городского суда.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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