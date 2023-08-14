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НовостиПроисшествия14 августа 2023 7:58

В Башкирии за рулем «Шевроле Лачетти» насмерть разбился 32-летний мужчина

Смертельная авария произошла на 6 км автодороги Кучуково-Маяк-Сураманово
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мужчина водительских прав не получал, к тому же на момент ДТП не был пристёгнут ремнём безопасности. Фото: ГИБДД по РБ

Мужчина водительских прав не получал, к тому же на момент ДТП не был пристёгнут ремнём безопасности. Фото: ГИБДД по РБ

Смертельная авария произошла утром в Учалинском районе Башкирии. О подробностях трагедии сообщили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции.

По информации ведомства, 32-летний мужчина за рулем «Шевроле Лачетти» на 6 км автодороги Кучуково-Маяк-Сураманово не справился с управлением авто и вылетел в кювет. От тяжелых травм, которые получил водитель, он умер до приезда медиков.

Известно, что во время ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. К тому же, он не имел водительских прав.

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