Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 14 августа, глава Башкирии Радий Хабиров перенес традиционное совещание в региональном правительстве.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе главы Башкирии, Радий Хабиров отправился в командировку в Московскую область. Там руководитель региона примет участие в форуме «Армия-2023».

Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет в городе Кубинка Московской области с 14 по 20 августа. В рамках форума пройдет выставка вооружений и техники, а также различные деловые мероприятия. Свою продукцию представят различные предприятия оборонно-промышленного комплекса России и иностранных государств.

В связи с командировкой Хабиров перенес оперативное совещание в правительстве Башкирии. Предположительно, оно состоится во вторник, 15 августа.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.