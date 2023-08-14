В Башкирии без вести пропал 17-летнего подросток

В Башкирии с 6 августа пропал без вести 17-летний Руслан Хасанов. Фото: ДПСО "БаРС"

В Башкирии начались поиски пропавшего 17-летнего Руслана Хасанова. Об исчезновении подростка сообщили волонтеры ДПСО «БаРС» в социальных сетях.

По информации добровольцев, юноша ушел из дома в селе Верхнеяркеево 6 августа и с тех пор не дает о себе знать. Обеспокоенная семья мальчика обратилась за помощью к правоохранителям и волонтерам.

В день пропажи подросток был одет в черную толстовку с капюшоном, светло-серую футболку, бордовые брюки и черные кроссовки.

Приметы Руслана Хасанова: худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы и карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении юноши, просьба позвонить 8-937-3-102-112 или на единый номер 112.

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