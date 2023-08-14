Пожар на мусорном полигоне в Агидели в Башкирии локализован

В МЧС по Башкирии вечером 13 августа поступило сообщение о горении мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов в городе Агидель

В Агидели загорелся мусорный полигон. Об этом сообщает МЧС по Башкирии. По информации ведомства, огонь вспыхнул на площади 1 га, накануне, 13 августа.

В министерстве уточнили, что на данный момент происходит очаговое тление, пожар удалось локализовать. Угрозы распространения огня на ближайшие строения нет.

- На месте помимо пожарной техники к тушению привлечены бульдозеры, погрузчик и несколько водовозов, - заключили в МЧС.

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