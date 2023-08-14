В Башкирии в страшной аварии погибла 17-летняя девушка

Пьяная поездка на отечественной легковушке закончилась трагедией. Фото: ГИБДД по РБ

В Благовещенском районе Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизнь 17-летней девушки. О трагедии рассказали в республиканской госавтоинспекции.

По информации ведомства, на 5 км автодороги Федоровка-Бедеева поляна 20-летний житель Уфы не справился с управлением отечественной легковушку и вылетел в кювет. Его 17-летняя пассажирка погибла на месте.

Известно, что уфимец не имел водитель ских прав и был нетрезв в момент трагедии.

По факту произошедшего начато расследование.

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