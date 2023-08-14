Тонувшего с судорогами мужчину спасли в Башкирии

В Башкирии спасли мужчину с судорогами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кумертау от гибели спасли 41-летнего мужчину, тонувшего в реке. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

По информации ведомства, во время рейдов безопасности спасатели услышали крики о помощи. Оказалось, что в воде тонет мужчина, ноги которого сковала судорога. Так как горожанин находился недалеко от берега, спасатели вплавь помогли ему добраться до суши.

После того, как мужчина отдохнул и отогрелся, он самостоятельно ушел домой.

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