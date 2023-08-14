Многодетная мать из Башкирии задолжала своим детям полмиллиона рублей

Судебные приставы Шаранского районного отделения разыскали женщину, задолжавшую на содержание детей полмиллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии разыскали 35-летнюю многодетную мать, лишенную родительских прав. Женщина задолжала своим детям более полумиллиона рублей. Об этом рассказали в УФССП по Башкирии.

Известно, что жительница села Шаранбаш-Князево Шаранского района вела аморальный образ жизни, пила, гуляла и никак не занималась своими детьми. Дома у семьи было грязно, а дочери и сыновья были без присмотра. На момент лишения родительских прав младшему ребенку было чуть больше года. Всех пятерых детей у семьи изъяли и поместили в детдом.

Суд обязал обоих родителей выплачивать алименты. Однако, оставив детей на попечении государства, мать и отец продолжили вести праздный образ жизни, но уже отдельно друг от друга, рассказали судебные приставы.

Платить детям женщина не собиралась и уклонялась от ответственности любыми способами: сменила номер телефона, перестала пользоваться банковскими картами, а через какое-то время уехала в Москву. Однако приставами удалось задержать женщину, когда та приехала в родное село.

— Местоположение гражданки был установлено, ее задержали и доставили в районное отделение судебных приставов. Следующие десять суток она проведет в спецприемнике, — рассказали в ГУФССП России по РБ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.