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НовостиОбщество14 августа 2023 5:00

Многодетная мать из Башкирии задолжала своим детям полмиллиона рублей

Жительница Башкирии, променявшая пятерых детей на бутылку, задолжала им полмиллиона рублей алиментов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Судебные приставы Шаранского районного отделения разыскали женщину, задолжавшую на содержание детей полмиллиона рублей

Судебные приставы Шаранского районного отделения разыскали женщину, задолжавшую на содержание детей полмиллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии разыскали 35-летнюю многодетную мать, лишенную родительских прав. Женщина задолжала своим детям более полумиллиона рублей. Об этом рассказали в УФССП по Башкирии.

Известно, что жительница села Шаранбаш-Князево Шаранского района вела аморальный образ жизни, пила, гуляла и никак не занималась своими детьми. Дома у семьи было грязно, а дочери и сыновья были без присмотра. На момент лишения родительских прав младшему ребенку было чуть больше года. Всех пятерых детей у семьи изъяли и поместили в детдом.

Суд обязал обоих родителей выплачивать алименты. Однако, оставив детей на попечении государства, мать и отец продолжили вести праздный образ жизни, но уже отдельно друг от друга, рассказали судебные приставы.

Платить детям женщина не собиралась и уклонялась от ответственности любыми способами: сменила номер телефона, перестала пользоваться банковскими картами, а через какое-то время уехала в Москву. Однако приставами удалось задержать женщину, когда та приехала в родное село.

— Местоположение гражданки был установлено, ее задержали и доставили в районное отделение судебных приставов. Следующие десять суток она проведет в спецприемнике, — рассказали в ГУФССП России по РБ.

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