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НовостиОбщество14 августа 2023 4:29

В Уфе появится школа на 1225 мест

В уфимском микрорайоне «Затон-Восточный» возводится школа на 1225 мест
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе продолжается строительство школы на 1225 мест. Фото: администрация Уфы

В Уфе продолжается строительство школы на 1225 мест. Фото: администрация Уфы

В Уфе возводят новую школу. Образовательное учреждение появится микрорайоне «Затон-Восточный» и сможет принять 1225 учеников.

Как рассказали в мэрии Уфы, сейчас подрядная организация проводит фасадные, отделочные и кровельные работы, а также прокладывает внутренние инженерные сети. Уже на этой неделе начнутся работы по благоустройству прилегающей территории и установке наружного освещения.

Уточняется, что в школе будут располагаться 88 учебных классов, два спортивных зала и большой актовый зал.

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