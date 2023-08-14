На уфимском озере Кашкадан перевернулся катамаран с тремя людьми и собакой

В Уфе на озере Кашкадан перевернулся катамаран с тремя людьми и собакой. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Уфе трое горожан и их собака перевернулись на катамаране. Инцидент произошел во время поездки по озеру Кашкадан. Об этом рассказали в управлении гражданской защиты столицы Башкирии.

Известно, что на одном из уфимцев не было спасательного жилета. Спасатели подали мужчине надувной круг и вытащили его на берег, помогли сотрудники УГЗ и второму уфимцу с собакой, третий человек выбрался на сушу самостоятельно. Ни один из пострадавших в медпомощи не нуждался.

Как уточнили в УГЗ, все трое участников происшествия были в момент инцидента нетрезвы.

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