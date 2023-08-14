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НовостиОбщество14 августа 2023 3:29

София и Амир стали самыми популярными именами новорожденных в Башкирии

Список наиболее редких имен новорожденных в Башкирии был опубликован реестром ЗАГС
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии вновь озвучили самые необычные имена новорожденных. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Башкирии вновь озвучили самые необычные имена новорожденных. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Башкирии названы самые популярные имена новорожденных. Согласно данным реестра ЗАГС, с 1 января по 31 августа на свет появилось 429 девочек с именем София и 546 мальчиков по имени Амир. Именно эти имена стали популярными среди родителей республики.

А вот Дилором, Рашида, Эмилия Мэри, Василя и Ангелия не пользуются большой популярностью и являются одними из редких женских имен. В рейтинге самых редких имен для мальчиков лидируют Габдулла, Альдо, Талгат, Эльёрбек и Хушбахтжон.

Напомним, всего за первые пять месяцев в Башкирии родились 14,6 тысяч детей.

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