Фестиваль «Башҡорт аты» завершился в Башкирии

Радий Хабиров высоко оценил уровень организации события. Фото: пресс-служба главы РБ

В Башкирии подошел к концу фестиваль «Башҡорт аты». Трехдневное мероприятие проходила в Баймакском районе республики и собрал коневодов и специалистов по лошадям из многих регионов России и других стран.

Глава региона Радий Хабиров поблагодарил местных жителей за организацию и гостеприимство, высоко оценив проведение фестиваля.

- Огромная благодарность баймакцам и жителям других районов Зауралья за радушие и гостеприимство. А организаторам - за достойный уровень мероприятия, - написал глава в своем ТГ-канале.

Радий Хабиров также пригласил всех жителей Башкирии и гостей республики на фестиваль в следующем году.

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