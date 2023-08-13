Новый скейт парк появится в уфимском микрорайоне Сипайлово

В микрорайоне Сипайлово построят новый скейт-парк. Фото: pxhere.com

Новая скейт-площадка появится в Сипайлово. Об этом рассказали в администрации Октябрьского района Уфы. По информации администрации, парк будет располагаться на улице Маршала Жукова 3/3.

Известно, что конструкция будет представлять собой каркас, который будет состоять из сухой строганной доски и ламинированной фанеры повышенной влагостойкости. Само рабочее покрытие будет также защищено от влаги и будет выполнено из ламинированной фанеры.

Открытие скейт-парка должно состояться в середине сентября.

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