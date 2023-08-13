Стало известно, каким будет начало рабочей недели в Башкирии

В Башкирию возвращается жара. Фото: архив "КП"

В Башкирию возвращается 32-градусная жара. Знойные дни ожидаются в начале следующей недели.

Так, по прогнозу синоптиков, 14 августа столбик термометра поднимется до +25...+30 градусов. Осадков в понедельник не ожидается. По сообщению метеорологов, в республике будет дуть слабый ветер переменных направлений.

Характер погоды не изменится и во вторник, 15 августа. Станет лишь жарче.

- На следующий день будет без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +12,+17°, в восточных и горных районах до +7°, днем +27,+32°, - заключили синоптики.

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