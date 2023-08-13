20-летний водитель фургона «Volvo» погиб на трассе в Башкирии

«Volvo» слетело в кювет, в дальнейшем транспортное средство опрокинулось и загорелось. Фото: госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии погиб 20-летний молодой человек, управлявший грузовым фургоном «Volvo». О трагедии рассказали в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС.

По информации ведомства, смертельная авария произошла на 109 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Молодой водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, отчего фура загорелась. Мужчина погиб на месте, а его 28-летний пассажир доставлен в больницу с травмами.

По факту произошедшего начато расследование.

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