«Не передать словами всю горечь этой потери»: в Башкирии молодая спортсменка погибла во время марафона

Девушка неоднократно участвовала во всех забегах Белорецкого района и за его пределами. Фото: BELORace

В Белорецком районе Башкирии погибла участница марафона «Malidak» Виктория К. Девушка скончалась во время соревнований 12 августа. О гибели спортсменки сообщили организаторы забега.

- Мы скорбим и разделяем горе с каждым, кто знал Викторию. Выражаем глубочайшие соболезнования семье. Не передать словами всю горечь этой потери, - написали организаторы.

Известно, что девушке стало плохо во время бега. Спортсменку пытались реанимировать спасатели и медработники, однако она умерла у них на руках.

За спиной у Виктории многочисленные забеги и соревнования не только районных масштабов, но и республиканских и всероссийских. По факту смерти девушки организована проверка.

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