«Я так скинула 10 кг»: певица Гульназ Асаева рассказала, что ей помогло прийти в форму после родов

Певица Гульназ Асаева поделилась своими секретами, которые помогают ей похудеть

Известная певица башкирской и татарской эстрады Гульназ Асаева поделилась секретами своей стройности. Подписчики в соцсетях поинтересовались у нее, что же позволяет артистке оставаться в хорошей форме. Оказалось, что Асаева - приверженница интервального голодания.

- На самом деле, всегда по-разному, смотря сколько килограммов мне нужно скинуть. Допустим, после родов, когда мне нужно было скинуть больше 10 кг, я ела до часу и после часу не ела. В 4-5 часов дня могла выпить коктейль, но это если чувствовала сильный голод. А так, могла и без коктейля обойтись. Сейчас тоже думаю сесть на интервальное голодание, чтобы скинуть три-четыре килограмма, - заявила Асаева.

Интервальное голодание - медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.

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