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НовостиОбщество13 августа 2023 9:49

«Я так скинула 10 кг»: певица Гульназ Асаева рассказала, что ей помогло прийти в форму после родов

Гульназ Асаева рассказала, как она похудела на 10 килограмм
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Певица Гульназ Асаева поделилась своими секретами, которые помогают ей похудеть

Певица Гульназ Асаева поделилась своими секретами, которые помогают ей похудеть

Известная певица башкирской и татарской эстрады Гульназ Асаева поделилась секретами своей стройности. Подписчики в соцсетях поинтересовались у нее, что же позволяет артистке оставаться в хорошей форме. Оказалось, что Асаева - приверженница интервального голодания.

- На самом деле, всегда по-разному, смотря сколько килограммов мне нужно скинуть. Допустим, после родов, когда мне нужно было скинуть больше 10 кг, я ела до часу и после часу не ела. В 4-5 часов дня могла выпить коктейль, но это если чувствовала сильный голод. А так, могла и без коктейля обойтись. Сейчас тоже думаю сесть на интервальное голодание, чтобы скинуть три-четыре килограмма, - заявила Асаева.

Интервальное голодание - медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.

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