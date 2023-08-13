Роспатент официально зарегистрировал бренд «Башкирская лошадь»

Отныне башкирская лошадь – это только та, которая воспроизведена и выращена в Башкортостане. Фото: bashkort-aty.ru

В России официально зарегистрировали бренд «Башкирская лошадь». Об этом рассказали в Роспатенте. Уточняется, что название теперь смогут использовать лишь республиканские заводчики животных.

- Тем самым у них появятся действенные инструменты для сохранения, разведения и популяризации данного вида лошадей, - объяснил глава ведомства Юрий Зубов.

Исключительное право на использование бренда Зубов передал главе Башкирии Радию Хабирову во время фестиваля «Башҡорт аты». Руководитель региона, в свою очередь, выразил надежду, что регистрация патента позволит увеличить рост продаж лошадей.

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