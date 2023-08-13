В Уфе экстренно госпитализировали 3-летнего мальчика с сильными ожогами

У ребенка поражено 15% тела, 1% ожогов глубокие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе на больничной койке оказался трехлетний ребенок с сильными ожогами тела. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Известно, что мальчика госпитализировали в 18-ю больницу. Врачи диагностировали 30-процентное поражение тела, один процент ожогов - глубокий. У ребенка повреждены кожные покровы и ткани.

Состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Врачи продолжают наблюдение и лечение.

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