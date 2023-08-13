В Уфимском районе очевидцы из пожара вытащили бездыханное тело мужчины

На площади 6 квадратных метров огнем поврежден одноэтажный кирпичный дом на двух хозяев размером 7х14 м.

В деревне Таптыкового Уфимского района произошел смертельный пожар, унесший жизнь местного жителя. О трагедии рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, огонь вспыхнул 13 августа ранним утром в доме на улице Миниахметова. Выяснилось, что загорелось одноэтажное кирпичное здание. На момент прибытия спасателей из огня сельчане вытащили хозяина дома, однако оказалось, что спасти его не удалось: бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

- Причина пожара устанавливается, на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - заявили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.