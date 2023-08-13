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НовостиОбщество13 августа 2023 7:46

Оставляла одного и уходила бродить: в Башкирии многодетная мать бросила маленького ребенка на произвол судьбы

Оставившую маленького ребенка одного жительницу Башкирии лишили родительских прав
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии многодетную мать лишили родительских прав в отношении четвертого ребенка. Фото: pxhere.com

В Башкирии многодетную мать лишили родительских прав в отношении четвертого ребенка. Фото: pxhere.com

В Башкирии многодетную мать лишили родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Давлекановского райсуда. Известно, что это уже четвертое решение инстанции: ранее женщина потеряла права над треями старшими детьми.

Установлено, четвертый сын жительницы Башкирии часто оставался один, пока его мама бродяжничала и не приходила домой. Женщина часто пила и никак не участвовала в воспитании маленького ребенка.

Кроме того, женщина неоднократно судима, а на момент вынесения решения содержалась под стражей.

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