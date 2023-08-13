В Башкирии апельсины подорожали на 33,2%

с июня по июль в республике значительнее всего подорожали апельсины. Фото: pxhere.com

На прилавках Башкирии апельсины подорожали на 33,2%. Это следует из отчета Башстата по изменению цен в республике за июль. Теперь за килограмм цитрусовых придется отдать 115,06 рублей.

Вместе с ними у цене сильно выросли и яблоки.Килограмм фруктов подорожал на 13,3%, до 115,6 рубля. Тройку замыкает - банан. С июня по июль его цена выросла на 11,3% и достигла 102,19 рубля.

В список самых подорожавших продуктов также вошли лимоны (+6,7%) груши (+4,9%) белокочанная капуста (+4,2%), сахар (+ 3,1%), куриные яйца.

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