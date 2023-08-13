В смертельном столкновении «ВАЗ-2112» и Toyota RAV4 погибла жительница Башкирии

В Башкирии в ДТП с Toyota RAV4 погибла пассажирка «ВАЗ-2112»

В Башкирии трагически оборвалась жизнь местной жительницы. Женщина погибла в аварии со внедорожником.

Как сообщает пресс-служба республиканской госавтоинспекции, на автодороге Туймазы-Серафимовский-Усманташлы около села Гафурово столкнулась отечественная легковушка «ВАЗ-2112» и Toyota RAV4. До приезда медиков умерла пассажирка «двенадцатой», а водитель был госпитализирован с травмами в больницу.

По факту произошедшего начато разбирательство. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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