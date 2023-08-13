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НовостиОбщество13 августа 2023 4:47

Стало известно, когда в Башкирию вернется 30-градусная жара

В Башкирию 14 августа вернется 30-градусная жара
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В начале новой недели в Башкирию вернется 30-градусная жара. Фото: архив "КП"

В начале новой недели в Башкирию вернется 30-градусная жара. Фото: архив "КП"

Жаркие и знойные августовские дни еще и не думают заканчиваться. По прогнозу синоптиков, жителей Башкирии ждут 30 градусов тепла и сухая погода уже в начале следующей недели.

- Ветер северный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+10, местами до +15 градусов. Днем +25,+30 градусов, - предоставили свой прогноз метеорологи.

Сегодня, 13 августа, ожидается 27-градусная жара, осадков по республике не прогнозируется.

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