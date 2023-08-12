Тело утонувшего в Каме 40-летнего мужчины из Башкирии нашли водолазы

В Каме нашли тело утонувшего 40-летнего местного жителя

В Госкомитете по ЧС сообщили, что тело утонувшего в Каме 40-летнего мужчины найдено водолазами. Сообщение о том, что он утонул, передавали сегодня в МЧС Башкирии.

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло 12 августа около деревни Николо-Березовка Краснокамского района. Мужчина, по предоставленным данным, был пьян.

Пропавшего нашли спустя несколько часов поисков водолазы на дне реки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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