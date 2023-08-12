В Уфе начали работы по реконструкции площади перед фонтаном «Мальчик с кураем»

Фото начала работ по реконструкции площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» предоставил Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что в столице Башкирии начали работы по благоустройству площади перед фонтаном «Мальчик с кураем». По его словам, в настоящий момент начались подготовительные работы.

Глава администрации столицы отметил, что к проекту подошли комплексно. Так, территорию намерены разделить на несколько зон, чтобы уфимцы и гости столицы могли безопасно и комфортно проводить здесь свое время.

Мавлиев отметил, что проект рассчитан на два года. Реконструкцию самого фонтана начнут в 2024 году.

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