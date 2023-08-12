Роспатент выдал Башкирии свидетельство на бренд «Башкирская лошадь»

Башкирия получила патент на бренд «Башкирская лошадь», фото опубликовали в пресс-службе Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров 12 августа на своей странице в социальных сетях сообщил, что республике передали свидетельство Роспатента на бренд «Башкирская лошадь». По его словам, для региона это имеет огромное значение и дает большие возможности.

– Прежде всего это доказательство, что наша башкирская лошадь уникальна. Эта порода сформировалась именно на нашей территории, – отметил он.

По словам Хабирова, теперь использовать этот бренд смогут только местные заводчики и коневоды, что дает большое конкурентное преимущество республике. Кроме того, регистрация позволит сохранить генофонд и вести контроль за разведением лошадей на научном уровне.

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