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НовостиОбщество12 августа 2023 14:32

В МЧС Башкирии опубликовали экстренное сообщение о погоде

В Башкирии 13 августа спрогнозировали чрезвычайную пожароопасность
Источник:kp.ru
В Башкирии пообещали пожароопасную обстановку 13 августа

В Башкирии пообещали пожароопасную обстановку 13 августа

В МЧС Башкирии сообщили, что 13 августа на территории республики ожидается ухудшение погодных условий. По предоставленным данным, спасатели спрогнозировали чрезвычайную пожароопасность. Предупреждение особенно касается южной части региона.

Жителей республики попросили соблюдать правила безопасности и не пользоваться открытым огнем вблизи кустарников, сухой травы и деревянных строений.

Ранее Башгидрометцентр сообщал, что температура воздуха в республике в этот день достигнет +27°. Ветер ожилается северный, северо-восточный.

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