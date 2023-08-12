Температура воздуха в Башкирии 13 августа достигнет +27°

В Башкирии пообещали жару и умеренный ветер

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на завтра, 13 августа. По предоставленным данным, в республике по-прежнему сохранится жаркая погода.

Осадков на территории Башкирии не ожидают, ветер прогнозируют северный, северо-восточный умеренный.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит +5, +10°, местами до +15°. Днем же она поднимется до +22, +27°.

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