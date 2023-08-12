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НовостиПроисшествия12 августа 2023 11:03

На Каме в Башкирии утонул 40-летний мужчина

Водолазы МЧС ищут тело утонувшего в Краснокамском районе местного жителя
Источник:kp.ru
В Краснокамской районе Башкирии утонул 40 -летний мужчина

В Краснокамской районе Башкирии утонул 40 -летний мужчина

По информации МЧС Башкирии, сегодня, 12 августа, в Краснокамском районе республики произошла трагедия на воде. В настоящий момент известно, что погиб 40-летний мужчина.

Спасатели сообщили, что местный житель купался в Каме около села Николо-Березовка, а затем ушел на дно. В настоящий момент тело погибшего ищут водолазы.

В ведомстве отметили, что мужчина купался в необорудованном для этого месте, обстоятельства ЧП еще устанавливаются.

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