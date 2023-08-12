В Мишкинском районе Башкирии 11 августа похоронили двух бойцов СВО

В районе Башкирии похоронили двух погибших в СВО местных жителей

В Мишкинском районе Башкирии накануне, 11 августа, проводили в последний путь погибших в СВО местных жителей. По данным администрации, в Сосновке простились с 42-летним Андреем Кашиным, а в Староарзаматово – с 37-летним Валерием Александровым.

Андрей Кашин родился в селе Казанка Балтачевского района, затем его семья перехала в Томск, где он учился в школе и профессиональном училище. После проходил срочную службу в ракетных войсках Вооруженных сил РФ, а затем работал в Северске и Московской области. В последнее время он жил вместе со своими родителями в Сосновке. В 2022 году Андрей принял решение отправиться в зону СВО, где погиб при выполнении боевого задания.

Валерий Алексалров родился и вырос в Староарзаматово, учился в школе, а затем поехал учиться в Бирск, после проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации в железнодорожных войсках. В сентябре 2022 года его призвали для прохождения службы по мобилизации, погиб 1 августа 2023 года.

В муниципалитете выразили искренние соболезнования близким и родным павших бойцов, которые встали на защиту населения и были верны Родине до последнего вздоха.

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