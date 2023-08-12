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НовостиОбщество12 августа 2023 6:51

Инспекторы ГИБДД Башкирии задержали нарушителя с 81 штрафом

Житель Сибая набрал штрафов на сумму в 58 тысяч рублей и не платил их
Источник:kp.ru
На дороге в сторону Белорецка поймали злостного неплательщика штрафов

На дороге в сторону Белорецка поймали злостного неплательщика штрафов

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали вожителя, который имеет за плечами 81 нарушение правил дорожного движения и задолженность по штрафам на сумму в 58 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики. По предоставленным данным, нарушителя поймали на дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

В ведомстве сообщили, что 28-летний житель Сибая передвигался на автомобиле Шевроле Лачетти в сторону Белорецка. Остановили его на 248 км дороги. Неплательщика задержали, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

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