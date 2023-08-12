Фестиваль «Башкорт аты» начался 12 августа в Баймакском районе республики

В Баймакском районе начался фестиваль башкирской лошади

В Башкирии сегодня, 12 августа, начался фестиваль башкирской лошади «Башҡорт аты». Мероприятие проходит на берегу озеро Графское в Баймакском районе, передает ИА «Башинформ».

На фестивале собрались мастера декоративно-прикладного творчества, ремесленники, художники, творческие коллективы, ученые, этнографы, фольклористы. Гости приехали из Рязанской, Челябинской, Оренбургской областей, а также из Чечни, Турции, Дагестана, Узбекистана, Белоруссии, Арабских Эмиратов, Казахстана, Киргизии, Азербайджана.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что это мероприятие должно стать традиционным, так как связано с лошадью башкирской породы. С каждым годом, добавил он, оно будет становиться более значимым, и современем станет межрегиональным фестивалем.

Впервые «Башҡорт аты» состоялся в 2022 году. В этом году он получил статус международного. Его целью является популяризация башкирской породы лошадей, возрождение и сохранение традиций коневодства.

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