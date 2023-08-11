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НовостиОбщество11 августа 2023 15:59

В Башкирии неделю назад исчез 17-летний Руслан Хасанов

Начались поиски пропавшего в Илишевском районе Башкирии 17-летнего подростка
Источник:kp.ru
Фото: поисковый отряд Барс Руслан Хасанов вышел из дома 6 августа и исчез

Фото: поисковый отряд Барс Руслан Хасанов вышел из дома 6 августа и исчез

В Илишевском районе Башкирии пропал 17-летний подросток, сообщили волонтеры поискового отряда Барс. По предоставленным данным, Руслан Хасанов вышел из дома в деревне Верхнеярнеяркеево 6 августа и пропал.

Приметы: рост-167 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет: черная толстовка с капюшоном, светло-серая футболка, черные кроссовки, бордовые брюки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Руслана, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.

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