В выходные в Башкирии пообещали холодные ночи и жаркие дни

В Башкирии ожидают по-прежнему жаркие выходные

Башкирия на выходных, 12 и 13 августа, окажется под влиянием северного антициклона. Об этом сообщили в Башгидрометцентре. По-предоставленным данным, осадков в выходные дни не будет.

Сообщается, что атмосферное давление продолжит расти. Северные потоки принесут прохладную воздушную массу, из-за чего ночи будут более холодными, и температура воздуха понизится до +8,+13°. Днем будет +22,+27°.

В начале следующей недели температура воздуха будет повышаться, местами до +30-ти градусов.

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