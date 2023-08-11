В Уфе под окнами жилого дома было найдено тело убитого молодого мужчины

24-летний молодой человек не выдержал оскорблений в адрес матери и убил оппонента

В Уфе под окнами жилого дома по улице Борисоглебской был найден труп 39-летнего мужчины. Оказалось, что жителя города жестоко убил его сосед.

Как сообщает СУ СКР по Башкирии, между двумя мужчинами произошел конфликт из-за оскорблений в адрес матери предполагаемого убийцы. Молодой человек набросился с кулаками на мужчину, а затем поднялся домой, взял нож и ударил им несколько раз своего оппонента. От тяжелых травм мужчина умер до приезда скорой.

Молодой человек после нападения поспешил скрыться, но вернулся на место преступления вместе с матерью и отчимом. Он уговорил близких не раскрывать его правоохранителям, однако во время допроса показания уфимцев стали разниться и правда вскрылась.

- В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, на время расследования он помещен под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены очевидцы и другие свидетели, - заключили в СК.

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