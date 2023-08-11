На голове вши и пьет из лужи: в Башкирии нашли девочку-маугли при живых родителях

Жители башкирского села обеспокоены судьбой маленькой девочки, которая вынуждена выживать при живой матери. Фото: pexels.com

В Иглино нашли настоящую девочку-маугли. Об этом рассказали местные жители. По их словам, ребенок, которому на вид 8-9 лет, ходит грязным, голодным и не ходит в школу. У девочки есть мама и отчим, но они ею совсем не занимаются утверждают сельчане.

- Живёт девочка не одна, а с матерью и отчимом, которые не работают и оба пьют. За ребёнком никто не следит, питание и гигиена в семье не в почёте, ребёнок ходит голодный. Был случай, по словам соседей, когда девочке не дали дома попить воды и она пила из лужи, - возмущается местная жительница.

Женщина заявляет, что с ребенком никто не хочет играть, ведь у нее вши. Девочку сторонятся ее ровесники и не принимают в компанию.

На историю откликнулась местная администрация. По словам главы Иглинского района Гузели Насыровой, ситуация уже взята на контроль. Так, ребенка определили в первый класс и в этом году она поступит в школу.

- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МР Иглинский район РБ указанный в обращении факт был выявлен в июне 2023 года. В отношении матери приняты соответствующие меры, - написала руководитель района в соцсетях.

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