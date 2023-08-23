В Башкирии приобрели и обновили 955 школьных автобусов

В Башкирии пополнился автопарк школьных автобусов. Фото со страницы главы республики Радия Хабирова.

В Башкирии пополнился школьный автопарк. Очередная партия новых автобусов отправилась в образовательные учреждения республики. Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель региона Радий Хабиров.

- Новые автобусы отправились сегодня в разные уголки республики. Они удобные, хорошо укомплектованы, - написал он.

По его словам, новый транспорт будет возить школьников как на учебу, так и на различные соревнования и экскурсии. Хабиров также подчеркнул, что с 2018 года автопарк пополнился и обновился 955 автобусами. Всего в Башкирии насчитывается 1,5 тыс. школьного транспорта, который перевозит 50 тыс. детей.

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