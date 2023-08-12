В Башкирии семьи смогут вернуть 30 тысяч рублей за обучение ребенка в колледже

Новый закон прошел все предусмотренные процедуры и вступил в силу 8 июля. Фото: Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии вступил в силу закон о компенсации многодетным семьям половины стоимости обучения детей в техникумах и колледжах республики. Принятые депутатами Курултая поправки начали действовать 8 июля. Так, компенсации полагаются не только семьям с тремя несовершеннолетними детьми, но и семьям, где есть дети до 23 лет, получающие очное образование, заявили парламентарии.

Согласно закону, многодетные семьи смогут вернуть до 30 тысяч рублей за обучение ребенка в региональном сузе. Уточняется, что компенсация будет выдаваться по итогам каждого учебного года. То есть первые выплаты семьи получат следующим летом.

Из бюджета Башкирии на эти цели будет выделено более 70 млн рублей.

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