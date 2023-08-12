Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 5:00

В Башкирии семьи смогут вернуть 30 тысяч рублей за обучение ребенка в колледже

Многодетные семьи Башкирии смогут вернуть до 30 тысяч рублей за обучение ребенка в колледже
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Новый закон прошел все предусмотренные процедуры и вступил в силу 8 июля. Фото:

Новый закон прошел все предусмотренные процедуры и вступил в силу 8 июля. Фото:

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии вступил в силу закон о компенсации многодетным семьям половины стоимости обучения детей в техникумах и колледжах республики. Принятые депутатами Курултая поправки начали действовать 8 июля. Так, компенсации полагаются не только семьям с тремя несовершеннолетними детьми, но и семьям, где есть дети до 23 лет, получающие очное образование, заявили парламентарии.

Согласно закону, многодетные семьи смогут вернуть до 30 тысяч рублей за обучение ребенка в региональном сузе. Уточняется, что компенсация будет выдаваться по итогам каждого учебного года. То есть первые выплаты семьи получат следующим летом.

Из бюджета Башкирии на эти цели будет выделено более 70 млн рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.