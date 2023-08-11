ГИБДД Уфы объявила о массовых проверках водителей на дорогах

В Уфе водителей массово проверят на нарушения ПДД. Фото: pexels.com

В Уфе пройдут массовые рейды ГИБДД. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

По традиции, проверки водителей на дорогах города нацелены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Инспекторы намерены выявлять злостных нарушителей и нетрезвых водителей, решивших сесть за руль авто.

Также сотрудники госавтоинспекции будут следить за правилами перевозки детей. Инспекторы напоминают, что несовершеннолетние должно находиться в специальных креслах и быть пристегнутыми ремнями безопасности.

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