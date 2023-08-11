Лишь 23% от месячной нормы осадков в Башкирии выпало в августе

За первую декаду августа в республике выпало всего лишь 23% от месячной нормы осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии продолжаются жаркие и сухие дни. По прогнозу синоптиков, сильных осадков не предвидится еще неделю. По их словам, в первую декаду августа в республике выпала лишь четверть от месячной нормы осадков.

Зной, устоявшийся в Башкирии, ведет не только к обмелению рек, но и финансовым потерям среди аграриев.

По информации метеорологов, уровень реки Белой у Монумента Дружбы в настоящее время находится на уровне 161 сантиметр от нуля поста. Маловодье отмечается и на других водоемах республики.

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