В Уфе ликвидировали открытое горение возле ЖД вокзала

На движение поездов ситуация не повлияла. Фото: БашДТП

В Уфе потушили пожар около железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

- в 14:15 ликвидировано открытое горение. Дальнейшей угрозы распространения огня нет, - заявили в ведомстве.

Выяснилось, что огонь вспыхнул из-за загоревшихся мусора и утеплителя. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На движение поездов инцидент не повлиял.

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