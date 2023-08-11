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НовостиОбщество11 августа 2023 11:29

«Переживаем за нее, как за родную»: в Башкирии многодетный отец спас тонувшую 9-летнюю девочку

В Башкирии утонувшую 9-летнюю девочку спас многодетный отец
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Виктор Молчанов сам является многодетным отцом. С супругой они воспитывают трех дочерей. Фото из личного архива героя публикации

Виктор Молчанов сам является многодетным отцом. С супругой они воспитывают трех дочерей. Фото из личного архива героя публикации

8 августа для девятилетней девочки из Благовещенска теперь второй день рождения. Школьница едва не захлебнулась в Белой во время купания, но ее жизнь спас Виктор Молчанов - многодетный папа и торговый представитель.

Виктор отчетливо помнит тот день. В жаркий вторник он решил сходить на Белую и искупаться. Когда он уже собирался уходить домой, к нему подошла женщина и сказала, что в воде происходит что-то странное. Приглядевшись, Виктор понял, что в Белой человек. Ни секунды не раздумывая, он бросился в реку.

Тонувшей оказалась школьница. Когда ее вытащили на берег, девочка не подавала признаков жизни, однако ее сумели реанимировать. В тяжелом состоянии ее доставили в городскую больницу, а через пару дней санавиацией привезли в Уфу. Сейчас пострадавшая пациентка находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как среднее стабильное.

- За спасенную девочку переживаем, как за родную. В скором времени мы обязательно навестим ее, - цитирует Виктора издание «Панорама».

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