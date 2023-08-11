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НовостиОбщество11 августа 2023 11:00

В Уфе перекрыли участок дороги на Блюхера, где образовалась огромная яма

В Уфе участок дороги на улице Блюхера, где образовалась огромная яма, перекрыли для ремонта
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На месте работает бригада из восьми человек и техника. Фото: мэрия Уфы

На месте работает бригада из восьми человек и техника. Фото: мэрия Уфы

Участок дороги на улице Блюхера перекрыли. Ранее здесь появилась огромная яма. Об этом сообщили в городской администрации.

Как рассказали в мэрии, для устранения провала грунта привлечена бригада из восьми человек и специальная техника. На момент дорожных работ участок улицы будет недоступен для движения транспорта.

— Пожалуйста, планируйте маршрут заранее, и не подходите к работающей тяжелой технике, — обратились к гражданам в ведомстве.

Точные сроки окончания работ не уточняются.

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