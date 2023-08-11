Черный столб дыма около железнодорожного вокзала напугал жителей Уфы

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России. Фото: БашДТП, Telegram

В Уфе около железнодорожного вокзала произошел пожар. Черный столб дыма сразу же вызвал много вопросов у горожан и обеспокоил их. Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, по предварительной информации, горит не сам вокзал, а мусор и кустарники за его территорией.

- Ситуация на контроле, принимаются все необходимые меры, - заявили в МЧС.

Уточняется, что на место горения отправились 11 человек и три единицы техники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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