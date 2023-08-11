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НовостиОбщество11 августа 2023 10:29

В Башкирии спасатели нашли пропавших на Малиновой горе двух девушек

В Башкирии две девушки сбились с пути на Малиновой горе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Две девушки сбились с пути и не могли найти дорогу. Фото: госкомитет РБ по ЧС

Две девушки сбились с пути и не могли найти дорогу. Фото: госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии нашли пропавших на Малиновой горе двух девушек. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитете РБ по ЧС.

По информации ведомства, туристки отправились в Белорецкий район к достопримечательности, однако сбились с пути и не смогли найти дорогу. Девушки обратились за помощью к спасателям.

— Сотрудники госкомитета быстро нашли туристок и транспортировали их до Белорецка. Девушки в медицинской помощи не нуждались, — заключили в ведомстве.

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